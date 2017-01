จบลงอย่างสวยงามสำหรับกิจกรรม WE on the Beach 2016 ซึ่งนิตยสาร WE เปิดโอกาสให้บรรดาคู่รักจากทางบ้านได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นเป็นคู่รักผู้โชคดีที่ได้ ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ในบรรยากาศริมทะเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยช่างภาพและสไตลิสท์มืออาชีพจากนิตยสาร WE พร้อมรับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน และดินเนอร์สุดโรแมนติกจากโรงแรมชั้นนำริมชายหาดทั่วฟ้าเมืองไทย

สำหรับกิจกรรมครั้งสุดท้ายของปีนี้ (ย้ำว่าของปีนี้) ทีมงานก็ยังคงต้องคัดเลือกคู่รักกันอย่างขะมักเขม้น เพราะมีคู่รักร่วมสนุกกันเข้ามาอย่างท่วมท้นเช่นเคย ซึ่งลักกี้คัปเปิลคู่สุดท้ายของปีนี้ ได้แก่ คุณหญิง-ศิราภรณ์ คำกวน และคุณแจ็ค-วรฉัตร สุวรรณโฉม ว่าที่บ่าว-สาวที่แอบกระซิบกับ WE ว่ามีแพลนจะไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่เกาะหลีเป๊ะ ทะเลอันดามันบรรยากาศโรแมนติก งานนี้ WE เลยขอสานฝันให้ก่อนพอเป็นน้ำจิ้มด้วยการพาไปถ่ายพรีเวดดิ้งในบรรยากาศชายหาดส่วนตัวสวยๆ ของโรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)

ช่วงเช้าทีมงานช่วยกันเมคโอเวอร์ว่าที่บ่าว-สาวให้หล่อสวยด้วยชุดจากร้าน Jirayu Art Couture โดยว่าที่เจ้าสาวน่ารักฟรุ้งฟริ้งในชุดเปิดไหล่กระโปรงสั้นสีแชมเปญ ส่วนว่าที่เจ้าบ่าวก็หล่อเหลาเข้ากันในชุดสูทสีครีม จากนั้นช่วงบ่ายยกกองไปถ่ายเซตแรกกันที่ Hi-So บาร์บนชั้นดาดฟ้าซึ่งมีวิวสวยๆ แบบพานอรามา แล้วไปเก็บภาพหวานๆ กันต่อในบรรยากาศสายลมแสงแดดเม็ดทรายและเกลียวคลื่นที่ Beach Society

ในเซตที่สองทีมงานอัพลุคว่าที่บ่าว-สาวให้หล่อเข้มและสวยแกลม โดยว่าที่เจ้าสาวอวดโฉมในชุดลูกไม้สุดหรู คอปีน แขนล้ำ โชว์ทรวดทรงองค์เอว ส่วนว่าที่เจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีเทา จากนั้นไม่รอช้ายกกองไปโชว์ความหวานกันต่อที่ Solariam Pool สระว่ายน้ำซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินสุดเก๋ ก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพความสวีทภายใน So Nature และ So Arty ห้องพักบรรยากาศเริดซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน

สำหรับคู่รักที่พลาดกิจกรรม WE on the Beach ในปีนี้ไปไม่ต้องเสียใจ เพราะรับรองว่าปีหน้า WE จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้มาให้ร่วมสนุกกันอีกแน่นอน ซึ่งหากไม่อยากพลาดอีกก็แค่ติดตามเว็บไซต์ www.weweddingguide.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ weweddingguide เอาไว้ให้ดี เพราะคู่รักผู้โชคดีอาจเป็นคุณ

ขอบคุณ

สถานที่ : So Sofitel Hua Hin โทร. 0-3270-9555 เว็บไซต์ : www.sofitel.com

ชุดเจ้าบ่าว-เจ้าสาว : Jirayu Art Couture โทร. 08-7416-9315 เฟซบุ๊ก : Jirayu Art Couture ไอจี : @jirayu_couture ไลน์ : jirayucouture

แต่งหน้า : ภาสวีร์ แก้วพวง โทร. 08-1696-5536

ทำผม : ยุทธศิลป์ ศิลประเสริฐ โทร.08-6908-8332

เรื่อง : อรจิรา

สไตลิสท์ : ณัตสุพล, กุลกณิช

ผู้ช่วยสไตลิสท์ : ลลิตา

ภาพ : วารินทร์

ผู้ช่วยช่างภาพ : ทศพล, ประจักษ์, อารีรัตน์