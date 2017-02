ผิวเนียนนุ่มเพียงข้ามคืน กับ “Overnight Hand Therapy” 6 กลิ่นใหม่ แครบทรี แอนด์ อีฟลิน

Posted in:

เพราะในแต่ละวันผิวมือต้องเจอกั บมลภาวะต่างๆทั้งฝุ่นควัน แสงยูวีฯลฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นตั วแปรหลักที่ทำให้ผิวมือแห้ งหยาบกร้าน ดังนั้นช่วงกลางคืนจึงเป็นช่ วงเวลาอันมีค่าแห่งการถนอมและรั กษาผิวมือของคุณให้คืนกลับมานุ่ มนวลน่าสัมผัสต้อนรับเช้าวั นใหม่ที่สดใส…ล่าสุด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ Crabtree & Evelyn (แครบทรี แอนด์ อีฟลิน) ขอแนะนำชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมื อใหม่ล่าสุด “Overnight Hand Therapy” ที่มาในธีม “Beauty Sleep – works as you sleep” ที่พร้อมจะช่วยฟื้นฟูและปลุ กความสดชื่นคืนความอ่อนเยาว์ และบำรุงผิวมือของคุณสาวๆให้ สวยเปล่งปลั่ง เห็นผลในการเปลี่ยนแปลงของผิวมื อที่นุ่มเพียงข้ามคืน ด้วยสูตรพิเศษของเนื้อครีมที่ เข้มข้นซึมซาบเร็ว ประกอบด้วยกรดอะมิโนอาร์จินีน (arginine), วิตามินอี, วิตามินซีและวิตามินเอฟ ซึ่งจะช่วยให้ผิวมือชุ่มชื้ นมากยิ่งขึ้นและผิวมือเรียบเนี ยนนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพียงทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมือ Overnight Hand Therapy ก่อนนอนทุกๆคืน วางจำหน่ายในราคา 990 บาท ขนาด 75 กรัม (*พิเศษลดทันทีอีก 100 บาท เมื่อซื้อภายในสิ้นเดือนกุมภาพั นธ์ศกนี้) มีกลิ่นให้เลือกทั้งหมด 6 กลิ่นหอมด้วยกัน ได้แก่ กลิ่น Rosewater, กลิ่น Evelyn Rose, กลิ่น Gardeners, กลิ่น Pear and Pink Magnolia, กลิ่น La Source และกลิ่น Pomegranate argan & grapeseed