เทรนด์ความงามที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ขณะนี้ ต้องยกให้กับความงามในแบบของเกาหลี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย บริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด (Aigis (Thailand) Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและความงามมาตรฐานระดับโลก โดยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงาม จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและความงามมาตรฐานระดับโลกจาก 5 โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นในประเทศเกาหลีใต้ เพรียบพร้อมด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย ภายใต้ระบบการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไอกิส ให้กับลูกค้าที่สนใจและมองหาการศัลยกรรมความงามที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพระดับสากล ซึ่งการันตีได้จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการ Let me in ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยที่เรนฮิลล์ (Aigis @Rain Hill) สุขุมวิท 47 จัดงาน “The Official Launching Of AIGIS” เปิดตัวบริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ ZENSE GOURMET DECK ชั้น 18 เซ็นทรัลเวิลด์

คุณโค ยอง เจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงเหตุผลที่เปิดตัว บริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด ว่า “ผมอยู่ที่ไทยเป็นเวลากว่า 16 ปี ทำธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่ และเมื่อไม่นานนี้ธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามในประเทศไทยมีความตื่นตัว และเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทรนด์การทำศัลยกรรมในสไตล์เกาหลีที่เน้นความสวย ดูดี และดูเป็นธรรมชาติ รับกับบุคลิก และรูปหน้าของคนๆ นั้น กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การให้บริการของไอกิส จะมีทั้งการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม และการแก้ไขจุดบกพร่องที่มีมาตั้งแต่กำเนิด โดยจุดเด่นของไอกิส คือ ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมบริการล่ามภาษาที่คอยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกอย่างเป็นกันเอง ภายใต้ระบบการให้บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไอกิส (Medical Tourism) โดยติดตามผลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด

“สำหรับจุดเด่นของไอกิส คือมีผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราคอยบริการให้คำปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม ลูกค้าสามารถปรึกษาและรับคำแนะนำจากแพทย์ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งจะเห็นภาพของผู้รับคำปรึกษาอย่างชัดเจน รวมถึงการบริการล่ามแปลภาษา นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งที่มีให้แก่ลูกค้าที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายตลอดการไปทำศัลยกรรม ตลอดจนการบริการที่คอยดูแลและติดตามผลหลังจากผ่าตัด ซึ่งระบบ one stop serviceแบบนี้ ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของไอกิส”

หรับการให้บริการศัลยกรรมเสริมความงาม ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่

Eyes Surgery (ศัลยกรรมตา) Nose Surgery (ศัลยกรรมจมูก) Liposuction Surgery (ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปร่าง) Breast Contouring Surgery (ศัลยกรรมหน้าอก) Facial Contouring Surgery (ศัลยกรรมปรับรูปหน้า) Anti-Aging Surgery (ศัลยกรรมเพื่อความอ่อนเยาว์)

ด้าน คุณนวลพรรณ โอสถานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ บริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “รู้จัก รายการ Let me in ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการทำศัลยากรรมที่โด่งดังมาก พอได้มีโอกาสได้รู้จัก คุณโค ยอง เจ จึงได้ตัดสินใจร่วมงานกัน และได้จัดทำโปรเจ็คพิเศษ “Aigis Model Make Over Project” ซึ่งได้ร่วมมือกับไอดอล และบล็อคเกอร์ชื่อดัง คุณพิมผกา มณีไทย จากเพจ Pa-pim, คุณจิรพร บูรณพงษ์ จากเพจ SP Saypan และคุณซาลินา ไทย International Transgender Model ชื่อดัง เปิดโอกาสให้กับ 3 สาวผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปแปลงโฉมสู่ความงามแบบเกาหลี ที่ประเทศเกาหลีใต้”



นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง คุณโฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร ซึ่งสนใจในการทำศัลยกรรม บริเวณเปลือกตา และริ้วรอยหย่อนคล้อยบนใบหน้า เพื่อเสริมความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมปรึกษากับ นายแพทย์คิม ยอง ชอล และ แพทย์หญิงคิมจียอน ศัลยแพทย์ชื่อดัง จาก Ailin Plastic Surgery โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่สนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณปัทมวดี เสนาณรงค์, คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ม.ล.สมรดา ชุมพล, ม.ล.วรารมณ์ ชุมพล, คุณกรองกาญน์-คุณพริม-คุณแพรว ชมะนันท์, คุณหฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, คุณวิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, คุณชัชชฎา ก้องธรนินทร์ และคุณมุกมณี เอื้อวันทนาคูณ เป็นต้น

