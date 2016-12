หากนึกถึงชุดแต่งงานหลายคนคงคิดภาพว่าจะต้องเป็นชุดสีขาว กระโปรงบาน ฟูฟ่อง แต่ในความเป็นจริงนอกจากสีขาวแล้ว ยังมีอีกมากมายหลายสี หลายลวดลาย หลายรูปแบบ ที่สามารถนำมาเป็นตัดชุดแต่งงานได้ สัปดาห์นี้ Weweddingguide นำ 22 ชุดแต่งงานของนักแสดงและเซเลบคนดังมาให้ดูบอกเลยว่าไอเดียในการเลือกชุดแต่งงานของคุณต้องกระฉูดแน่นอน

WALLIS SIMPSON

วันแต่งงาน : 3 มิถุนายน 1937

เจ้าบ่าว : Edward, Duke of Windsor

สถานที่ : Chateau de Candé, Monts ประเทศฝรั่งเศส

ถึงแม้จะเป็นภาพขาวดำ แต่ก็สัมผัสได้ว่าชุดแต่งงานของ Wallis Simpson นั้นสวยงามตามแบบฉบับสาวอเมริกัน ที่ยืนเคียงข้างกษัตริย์แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ สีชุดแต่งงานของเธอเป็นสีฟ้าที่เข้ากับนัยน์ตาสีฟ้าของ Wallis นั่นเอง

MARILYN MONROE

วันแต่งงาน : 14 มกราคม 1954

เจ้าบ่าว : Joe DiMaggio

สถานที่ : San Francisco City Hall, แคลิฟอเนียร์

Marilyn Monroe นักแสดงสาวฮอลลีวูดชื่อดังที่คนทั่วโลกรู้จักและไม่มีวันลืม เข้าพิธีแต่งงานกับ นักเบสบอลหนุ่ม Joe DiMaggio เพียงแค่ 9เดือนก็ต้องเลิกรากัน แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะเราสนใจชุดแต่งงานของเธอมากกว่า ชุดสูทกระโปรงสีน้ำตาลประดับด้วยขนมิงค์ที่คอสีขาว ดูโก้ หรู คลาสสิก สมกับเป็นเจ้าแม่ฮอลลีวูดจริงๆ

ELIZABETH TAYLOR

วันแต่งงาน : 12 พฤษภาคม 1959

เจ้าบ่าว : Eddie Fisher

สถานที่ : Temple Beth Shalom, Las Vegas, Nevada

ถึงแม้จะแต่งงานมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ละครั้งชุดแต่งงานก็สวยและแบบไม่ซ้ำกันสักชุดและนี่เป็นอีกหนึ่งชุดที่มีสีสันและดูคลาสสิกกับชุดแต่งงานเดรสสั้นสีเขียวโอลีฟและที่เกร๋สุดคือมีฮู้ดเป็นกิมมิกของชุด

ELIZABETH TAYLOR

วันแต่งงาน : 15 มีนาคม 1964

เจ้าบ่าว : Richard Burton

สถานที่แต่งงาน : Ritz-Carlton, Montreal, Canada

ไม่ว่าจะแต่งงานอีกสักกี่ครั้งเจ้าแม่สะสมเพชร Elizabeth Taylor ก็จัดเต็มได้ทุกครั้ง ชุดแต่งงานครั้งที่ เป็นชุดเดรสผ้าชีฟองสีเหลืองมัสตาร์ด ชุดอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่ที่เราชอบมากที่สุดคือเครื่องหัวดอกไม้ที่อัดแน่นบนศีรษะทำให้ดู Taylor ดูสวยหวาน ชวนฝันเป็นที่สุด

ELIZABETH TAYLOR

วันแต่งงาน : 10 ตุลาคม 1975

เจ้าบ่าว : Richard Burton

สถานที่ : Chobe Game Lodge, Chobe National Park, Botswana

หลังจากที่ Taylor และ Burton หย่ากันนั้นเพียงไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาแต่งงานกันเป็นครั้งที 2 ที่ประเทศแอฟริกา จากสองครั้งที่แล้วชุดของเธอจะมีสีสันที่เป็นเพียงสีเดียว ครั้งนี้ชุดแต่งงานของเจ้าแม่เพชรนั้นมาแปลกกว่าครั้งไหนๆ เป็นชุดสไตล์โบฮีเมียนของ Gina Fratini ที่มีสีเขียว เหลือ ชมพูตัดสลับกันไปคล้ายผ้ามัดย้อม สวยงามแปลกตา

VICTORIA BECKHAM

วันแต่งงาน : 4 กรกฎาคม 1999

เจ้าบ่าว : David Beckham

สถานที่ : Luttrellstown Castle, Dublin, Ireland

หลังจาก David และ Victoria ใส่ชุดแต่งงานสีขาวเข้าพิธีแต่งงาน ตามศาสนาแล้ว งานเลี้ยงตอนเย็นทั้งคู่ได้เปลี่ยนชุดแต่งงานอีกรอบ ชุดสูทและเดรสปักดอกไม้สีม่วงของ Antonio Berardi เห็นสีชุดแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่พี่เบคกับภรรยาคงไม่มีใครกล้าใส่สีแบบนี้แน่นอน

GWEN STEFANI

วันแต่งงาน : 14 กันยายน 2002

เจ้าบ่าว : Gavin Rossdale

สถานที่ : St. Paul’s Church, London, England

ชุดแต่งงานของนักร้องสาว Gwen Stefani เป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะสีสันที่ดูแปลกตา ท่อนบ่นนั้นก็เหมือนชุดแต่งงานสีขาวทั่วไป แต่ความพิเศษของชุดนี้คือ ชายกระโปรงไล่เฉดสีชมพู สวยงาม มีสไตล์เข้ากับสาวเกวนได้เป็นอย่างดี

JULIANNE MOORE

วันแต่งงาน : 23 สิงหาคม 2003

เจ้าบ่าว : Bart Freundlich

สถานที่ : At home in New York, New York

ใครว่าสวนหลังบ้านจัดงานไม่ได้ ! Julianne Moore เลือกสถานที่จัดแต่งงานในสวนหลังบ้าน ณ กรุงนิวยอร์ก ส่วนชุดแต่งงานนั้นเธอก็ยังเลือกชุดให้เข้ากับสถานที่ โดยเป็นชุดเดรสคอวีสีม่วงพาสเทลแบรนด์ Prada เรียบง่ายทั้งชุดทั้งสถานที่จริงๆ งานนี้

CAMILLA, DUCHESS OF CORNWALL

วันแต่งงาน : 9 เมษายน 2005

เจ้าบ่าว : Charles, Prince of Wales

สถานที่ : Windsor Castle, Windsor, England

ไม่ใช่จำเป็นว่าชุดแต่งงานของเชื้อพระวงษ์ต้องเป็นขาวหรือสีครีมเสมอไป ดูอย่างชุดแต่งงานของเจ้าหญิง Camilla พระองค์เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าฟ้าชาย Charles ณ ปราสาท Windsor ประเทศอังกฤษ ชุดแต่งงานสีเทามีสูทยาวด้านนอกปัดลวดลายสีทอง ก็ดูหรูหราไม่แพ้สีขาวเลยทีเดียว

DITA VON TEESE

วันแต่งงาน : 8 พฤศจิกายน 2005

เจ้าบ่าว : Marilyn Manson

สถานที่ : Castle Gurteen, County Tipperary, Ireland

Dita Von Teese หลายคนคงไม่คุ้นชื่อนี้สักเท่าไหร่ เธอเป็นนางแบบที่ถ่ายแนวเซ็กซี่ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งชุดแต่งงานที่เธอใส่นั้นสีม่วงส่วยแปลกตาออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Vivien Westwood

SOFIA COPPOLA

วันแต่งงาน : 27 สิงหาคม 2011

เจ้าบ่าว : Thomas Mars

สถานที่ : Palazzo Margherita, Bernalda, Italy

นานๆ ทีจะได้เห็นโฉมหน้า นักแสดงแถมยังเป็นคนเขียนบทและผู้กำกับหนังและภาพยนตร์ระดับโลกรวมถึงเป็นผู้อำนวยการสร้างสาวสวยคนเก่งนี้ชื่อ Sofia Coppola ชุดแต่งงานสีม่วงลาเวนเดอร์ น่าจะเป็นชุดแต่งงานที่เรียบง่ายและดูธรรมดามากที่สุดเลยตั้งแต่เราเห็นมา

