Share Your Story ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวการจัดงงานแต่งงานของคุณหมอสวยที่ไม้จะยุ่งกับงานมากๆ แต่ก็สามารถจัดงานแต่งงานได้ด้วยตัวเองอย่างไม่มีสะดุด ย้ำนะคะว่า ไม่มีสะดุดเลย อยากรู้ว่าคุณหมอท่านนี้มีเคล็ดลับอย่างไร งานแต่งครั้งนี้มีใครเป็นผู้ช่วยบ้าง ไม่ติดตามเรื่องราว Real Bride, Real Story ของคุณหมอบี-พญ.ธันยาภรณ์ ตันสกุล พร้อมๆ กันเลยค่ะ

พญ.ธันยาภรณ์ ตันสกุล (หมอบี) + ดร.ตะวัน วิกรัยพัฒน์ (เต็ง)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ห้องสกุลตลา โรงแรมเพนนินซูล่า

Beginning : The Best Inattention

หมอบี : “ไม่เคยตั้งใจจะรักเขามาก่อน”

คุณเต็ง : “ไม่นึกเลยว่า ความประทับใจจากการกระทำเล็กๆของเขา จะทำให้ผมรักเขามากขึ้นทุกวัน”

เราสองคนพบกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ ตอนนั้นคุณเต็ง (ดร.ตะวัน วิกรัยพัฒน์) ปวดหลัง มาหาหมอเพื่อทำกายภาพ แล้วจึงมาเจอกับหมอบีบี (พญ.ธันยาภรณ์ ตันสกุล) ใครจะรู้ว่า ความประทับใจเล็กๆ ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน ที่คุณหมอมายืนกันข้างเตียงไว้ เป็นห่วงคนไข้จะตกเตียง ได้ก่อเกิดจนมาเป็นความรัก ความผูกพัน จนถึงวันนี้

คุณเต็ง : “ตอนนั้นผมก็คิดว่า หมอก็น่ารักดีเนอะ แต่ก็ยังไม่กล้าจีบ เพราะในความคิดของเราตอนนั้นก็คิดว่า หมอเค้าคงเป็นแฟนกับหมอด้วยกันเอง จนเขาไปเรียนต่อที่นิวยอร์ก ถึงได้คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆ”

หมอบี : “ชอบวาดโปสการ์ดส่งไปให้เค้าค่ะ เราสองคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน เขาก็จะหาหนังสือส่งมาให้เรื่อยๆ”

The Proposal Story : I want to be with you till death torn us apart

คุณเต็ง : “พอเขากลับมาเมืองไทยสักพัก ผมก็ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่นครับ จำได้ว่าคืนนั้นอากาศเย็นๆ ผมพาเขาไปดินเนอร์ที่ park hyatt tokyo”

หมอบี : “ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยค่ะ ว่าเขาจะขอแต่งงาน มารู้ทีหลังว่า เขาซ่อนกล่องแหวนไว้ในกระเป๋าเราเองอีกด้วย”

คุณเต็ง : “ที่คิดว่าจะแต่งงานกับคนนี้ เพราะรู้สึกว่าเรารักเขามานานแล้ว เขาเป็นคนดี ผมอยู่กับเขา ถึงเขาจะอายุน้อยกว่า แต่เราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากเขา”

หมอบี : “พี่เต็งเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะ มีความเป็นผู้นำ คอยเป็นห่วงเราเสมอ เหมือนความประทับใจมันก่อตัวมาเรื่อยๆ จนรู้สึกอีกทีเราก็รักเค้ามากไปแล้ว”

คุณเต็ง : “เค้าเป็นคนที่ทำให้ผม รู้สึกว่าอยากมีชีวิตอยู่นานๆ จะได้รักเขาดูแลเขาไปตลอด”