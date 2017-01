Posted in:

สาวที่วางแผนจะใส่เสื้อเอวสูงอวดหน้าท้องแบนราบแต่ติดที่พุงยุ้ยๆ ไม่อำนวยวันนี้เราเอาคลิปการออกกำลังกาย ลดหน้าท้อง มาให้คุณสาวๆ แก้ไขปัญหาห่วงยางของตัวเองแล้ว

งานนี้มีชาวยูทูปเบอร์ท้าพิสูจน์มาแล้วโดยทำตามคลิป ตลอด 1 เดือน ควบคู่กับการกินคลีน แล้วก็เห็นผลจริงๆ แม้จะไม่เกิดเป็นแพคสุดเท่ แต่ความย้วยของพุงก็หายไปนะจ๊ะ แถมอุปกรณ์ก็ไม่ต้องใช้อะไรมาก แค่เสื่อออกกำลังกายผืนเดียวเอง

พร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลย !!

ท่าที่ 1 Reverse Crunch + Leg Drop

นอนหงายราบกับพื้น ขาทั้งสองข้างแนบชิดกัน ยกขึ้นจากพื้น โดยให้ช่วงหลังลอยเหนือพื้นด้วย ผ่อนขาลง แต่ห้ามแตะพื้น ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 2 Crunch

นอนหงายราบกับพื้น ยกเข่าขึ้นตั้งฉาก สองมือประคองศีรษะ ยกให้ช่วงหัวไหลขึ้นเหนือพื้น (ก็เหมือนท่าซิทอัพ ที่ยกตัวไม่สูงงนั่นแหล่ะค่ะ ) ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 3 Scissor Kicks

นอนราบกับพื้น ยกขาขึ้นทำมุม 45 องศากับพื้น เตะสลับบนล่างทั้งสอง แต่ห้ามให้ขาสัมผัสพื้น ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 4 Russian Twists

นั่งกับพื้น เอนหลังไปด้านหลังเล็กน้อย ยกเข่าขึ้น สองมือประสานกัน บิดเอวไปมาซ้าย ขวา ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 5 Mountain Climbers

นอนคว่ำกับพื้น ยกตัวขึ้น จนสุดแขน ขาเหยียดไปด้านหลัง ปลายเท้าซ้ายยันพื้น ขาข้างขวาลากเข้าหาตัว ทำสลับซ้ายขวาด้วยความเร็ว ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 6 Bicycle Crunch

นอนหงายกับพื้น ยกขาขันให้ส่วนน่องตัวขนานกับพื้น สองมือแตะอยู่ที่ท้ายทอย ยกตัวขึ้นจนหัวไหล่ไม่แตะพื้น บิดลำตัวช่วงบนมาด้านซ้าย บิดลำตัวช่วงล่างไปด้านขวา จนข้อศอกซ้ายสัมผัสกับเข่าขวา ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 7 Spider Plank

นอนคว่ำกับพื้น ยกตัวขึ้น จนสุดแขน ขาเหยียดไปด้านหลัง ปลายเท้าซ้ายยันพื้น ขาข้างขวา ยกหัวเข่าขวาออกไปด้านข้างลำตัว ทำสลับกันทั้งสอง 2 ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 8 Plank Hip Twist

นอนคว่ำ ยกตัวขึ้นโดยให้ข้อศอกติดกับพื้น ตั้งข้อศอกจรดข้อมือแนบไปกับพื้น ขาเหยียดไปด้านหลัง บิดตัวทิ้งสะโพกไปทางขวาแล้วสลับมาทางซ้าย

ท่าที่ 9 Raised Legs Crunch

นอนหงายราบกับพื้นแขนเหยียดตรงเหนือแขน ขายกขึ้นตั้งตรง ยกตัวขึ้นพยายามให้นิ้วแตะปลายเท้าให้ได้ ทำซ้ำ 50 วินาที พัก 10 วินาที

ท่าที่ 10 Up and Down Plank

นอนคว่ำ ยกตัวขึ้นโดยให้ข้อศอกติดกับพื้น ตั้งข้อศอกจรดข้อมือแนบไปกับพื้น ขาเหยียดไปด้านหลัง ยืดแขนขึ้นแป็นเหยียดจนสุดแขน ทำซ้ำ 50 วินาที

บอกเลยว่า ใครทำครบทั้ง 10 ท่า ตามเวลาที่กำหนดจะรู้สึกว่า กล้ามเนื้อหน้าท้องกำลังทำงาน วันแรกๆ อาจมีอาการปวดท้อง ปวดแขนผ่าวๆ แต่หลังจากนั้นจะดีขึ้นเอง