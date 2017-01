สืบเนื่องจาก WE ได้รับโอกาสสุดพิเศษร่วมทริป “ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” กับบริษัทไอกิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนหลักในรายการ Let Me In ประเทศเกาหลีใต้ ให้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังอย่างใกล้ชิดถึง 3 โรงพยาบาล วันนี้เราเลยมีเรื่องสวยๆ งามๆ จากกังคัมมาฝากกัน ใครที่กำลังตัดสินใจเสกความสวยเบ็ดเสร็จด้วยมีดหมอ ต้องไม่พลาด

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คืออะไร

เพราะสัดส่วนของนักท่องเที่ยวไทยที่เลือกเพิ่มแพ็กเกจความงามเข้าไปในทริปท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้คุณเจย์ โค ซีอีโอของบริษัทไอกิสมองเห็นโอกาสในธุรกิจความงามจึงตัดสินใจเปิดบริษัท ไอกิส (ประเทศไทย) ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล โดยจัดทริปท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ที่มีเอเยนซี่ในประเทศไทยรองรับผู้เลือกใช้บริการรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

ถ้าจะให้แปลกันตรงๆ “ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” ก็คือการที่คุณบินมาทำศัลยกรรมเสร็จแล้ว ได้ไปเที่ยวในประเทศเกาหลีต่อนั่นเองค่ะ ซึ่งระบบการให้บริการท่องเที่ยวนี้จะเริ่มต้นจากการติดต่อมาที่บริษัทไอกิส (ประเทศไทย) เพื่อเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ Video Consultation จากนั้นกำหนดวันเพื่อนัดหมายการทำศัลยกรรมพร้อมชำระค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ก่อนที่จะเหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยการเดินทางนี้ คุณไม่ได้ไปคนเดียวเหงาๆ นะคะ เพราะทางบริษัทจะมีล่ามภาษาคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยบริการต่างๆ อาทิ บริการรถรับส่งจากสนามบินไปที่พัก เป็นต้น

เมื่อเดินทางไปถึงก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะพาคุณเข้าห้องผ่าตัดทันที แต่จะมีการเข้ารับคำปรึกษาขั้นสุดท้ายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง พร้อมตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดก่อนจะเข้าสู่ห้องผ่าตัด โดยเมื่อผ่านช่วงเวลาพักฟื้นเรียบร้อยแล้วก็จะถึงเวลาแห่งการออกท่องโลกไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแล้วค่ะว่าอยากจะไปเที่ยวสถานที่สำคัญๆ หรือช้อปปิ้ง ทานอาหาร จากนั้นจึงพาคุณเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งทางไอกิสมีบริการดูแลติดตามผลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด โดยเช็คอาการจากคุณหมอที่มีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทย หรือจากคลินิคในประเทศไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางไอกิส จนกระทั่งทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ

สวยเป๊ะและดูเป็นธรรมชาติทุกสัดส่วน

ขอสารภาพตามตรงว่า ครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลและพบกับผู้ที่ทำศัลยกรรมจากประเทศที่เรียกได้ว่าต้นฉบับแห่งความงามด้านนี้ เราจินตนาการไปไกลว่าบรรยากาศภายในโรงพยาบาลคงจะน่ากลัวไม่น้อย จากนั้นมโนไปอีกว่าสาวแต่ละนางที่ผ่านการทำศัลยกรรมคงจะหน้าตาเป็นบล๊อกเดียวกันหมด แต่เมื่อไปเห็นของจริงก็ได้คำตอบค่ะว่าที่มโนไว้ผิดหมด เพราะจุดร่วมของการคัดสรรโรงพยาบาลมาดูแลผู้ที่เข้ารับการทำศัลยกรรมคือ ความเป็นธรรมชาติ

3 โรงพยาบาลที่เป็นเสมือนพันธมิตรกับบริษัทไอกิส ไม่ว่าจะเป็นไอลิน เฟสไลน์ บาโนบากิ ล้วนเป็นโรงพยาบาลที่เน้นความสวยแบบเป็นธรรมชาติรับกับบุคลิกและรูปหน้าของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งขั้นตอนในการให้คำปรึกษาจะคล้ายกันคือ เมื่อทราบความต้องการของผู้รับบริการแล้วจะมีคำแนะนำจากที่ปรึกษาความงามของบริษัทว่า สิ่งที่ต้องการทำศัลยกรรมนั้นเหมาะสมกับโครงหน้าหรือรูปร่างของคุณหรือไม่ จากนั้นจะจับคู่คุณกับโรงพยาบาลและส่งไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ตรงกับความต้องการของคุณ

3 โรงพยาบาลกับความชำนาญเฉพาะทางที่ตอบโจทย์

และแล้วก็ถึงเวลาที่ WE จะได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลศัลยกรรมสุดเจ๋งที่ว่ากันว่าแต่ละแห่งมีความชำนาญเฉพาะทางต่างกัน

โรงพยาบาลไอลิน (Ailin) คือโรงพยาบาลแรกที่ WE เข้าไปเยี่ยมชม ไอลินเปิดตัวมาได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น แต่บอกเลยว่า ความเก๋าของ 4 ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลชื่อดังได้มารวมกันอยู่ที่นี่ ทำให้มีผู้เข้ารับบริการมากมายไม่ขาดสายนับตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้

ความพิเศษที่นับว่าเป็นจุดเด่นที่นอกเหนือจากความชำนาญของแพทย์แล้ว ยังมีบริการที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งเจ้าหน้าที่และวิสัญญีแพทย์ที่พร้อมจะดูแลทุกเคสอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการอุดรอยรั่วที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้มักประสบปัญหาที่ดูแลคนไข้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะการดูแลหลังการพักฟื้น รวมไปถึงได้มีการวิจัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การดูแลแผลหลังการผ่าตัดให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของไอลินด้วย

อีกสองโรงพยาบาลที่เราได้มีโอกาสเยี่ยมชมคือ โรงพยาบาลเฟสไลน์ (Face Line) ที่โดดเด่นเรื่องใบหน้าเป็นที่สุด โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างใบหน้าด้วยการใช้เทคนิกการผ่าตัดขากรรไกร รวมถึงปรับโครงหน้าให้ดูมีมิติ ทั้งการทำหน้าวีไลน์ ยกกระชับ ยกโหนกแก้มแบบไม่ต้องเอาออก รวมถึงการผ่าตัดปากยื่นที่ช่วยแก้ปัญหาฟันและเหงือกยื่นในครั้งเดียว

ส่วนโรงพยาบาลโซฮยาง (So Hyang) โดดเด่นเรื่องการรับสักกึ่งถาวรเพื่อความงามที่แลดูเป็นธรรมชาติ รวมถึงการสักเพื่อความสวยงาม ซึ่งบอกตรงนี้เลยนะคะว่า ทำแล้วเป็นธรรมชาติจนดูแทบไม่ออกและเป็นการบริการสุดฮอตที่ทั้งชายและหญิงชาวเกาหลีตอบรับดีมากๆ

แต่ถ้าคุณสงสัยกันเหลือเกินว่า แล้วส่วนไหนในร่างกายที่หนุ่มสาวไทยนิยมบินไปทำศัลยกรรมมากที่สุด คำตอบคือ ฉีดไขมันเข้าหน้า เสริมหน้าอก ยกกระชับใบหน้า และจมูก แต่สำหรับเทรนด์ของหนุ่มสาวเกาหลีละก็ต้องยกอันดับหนึ่งให้กับการทำศัลยกรรมตาที่มาแรงสุดๆ รองลงมาคือการทำศัลยกรรมจมูกที่ไม่ได้เน้นว่าต้องโด่งเด้งเท่านั้น แต่จะต้องสมดุลกับใบหน้าแม้ในยามที่ไร้เครื่องสำอาง จากนั้นคือการศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปร่างที่ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำทำให้หนุ่มๆ สาวๆ มีรูปร่างที่สวยงามอย่างปลอดภัย

และสำหรับสาวๆ ศัลยกรรมหน้าอกก็ติดอันดับสุดฮอตที่สาวไทยลงทุนบินไปให้คุณหมอที่เกาหลีใต้ดูแล โดยใช้วิธีการผ่าตัดแบบ Dual Vision ที่นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังไม่ต้องกังวลว่าแผลจากการผ่าตัดจะใหญ่เว่อร์จนคนสังเกตเห็น เพราะ WE เห็นของจริงมาแล้วว่า แผลจากการทำศัลยกรรมหน้าอกเล็กมากจนแทบมองไม่เห็น

3 สาวผู้โชคดีกับการเหินฟ้าไปแปลงโฉม ณ แดนกิมจิ

WE ขอปิดท้าย Beauty Report แดนกิมจิกับทริปท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในครั้งนี้ ด้วยความในใจจาก 3 สาวผู้โชคดีในแคมเปญเฟ้นหาผู้โชคดีไปทำศัลยกรรมฟรีที่ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านเพจของบิ้วตี้บล็อคเกอร์ชื่อดัง คุณสายป่าน (spsaypan) ป้าพิม (misspimpaka) และคุณซารีน่า ไทย มาดูกันค่ะว่า แต่ละนางทำศัลยกรรมตรงจุดไหนบ้างและความรู้สึกหลังจากทำศัลยกรรมเป็นอย่างไร

คุณโอปอร์-กานต์พิชชา วัฒน์หิรัญภาคิน อายุ 25 ปี กับประสบการณ์ทำตา ปรับลดโหนกแก้ม เสริมจมูก ฉีดไขมันทั่วใบหน้า ฉีดโบท็อกลดกราม ฉีดฟิลเลอร์ปาก

“ความรู้สึกก่อนและหลังทำแตกต่างกันเยอะอยู่นะคะ เรารู้ว่าโครงหน้าของเราไม่เข้ารูปเลย เวลาถ่ายรูปต้องผ่านแอพปรับรูปหน้าอยู่ตลอด แต่พอตอนนี้จุดที่บกพร่องที่สุดคือโหนกแก้มที่เคยไม่เท่ากันได้หายไปแล้ว ทำให้โครงหน้าเข้ารูปมากขึ้นเยอะเลย จะถ่ายรูปมุมไหนก็มั่นใจค่ะ”

คุณออมมี่-วิภาณีย์ รัตนารมย์ อายุ 27 ปี กับประสบการณ์ดูดไขมันที่เหนียงใต้คาง ทำจมูก ทำคาง ทำตาและฉีดไขมันที่หน้าผาก

“ตอนแรกยังไม่ค่อยชินค่ะ แต่จะมีความสุขทุกครั้งที่ส่องกระจก และเห็นว่าเหนียงตัวเองหายไป มีดั้งใหม่ ตาใหม่ มั่นใจมากขึ้นเวลาออกไปข้างนอก ส่วนเรื่องการดูแลหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ลำบาก อาจเพราะไม่กล้าจับ ไม่กล้าเช็ดแรงๆ แต่หลังจากทำมาได้ 3 สัปดาห์ก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ที่สำคัญ อุ่นใจตรงที่คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากไอกิสยังคงดูแลเราอย่างใกล้ชิดค่ะ”

คุณยุ้ย-รับขวัญสิรี พรชัยเจริญ อายุ 38 ปี กับประสบการณ์กรีดเปิดหางตากับใต้ตา กำจัดไขมันใต้ตา ลดโหนกแก้ม ลดกราม เสริมจมูก ร้อยไหมเก็บกรอบหน้า โบท็อกตีนกาและทำคิ้ว

“จากวันแรกออกจากห้องผ่าตัดก็กังวลเรื่องแผล วันต่อมากังวลเรื่องรูปหน้าจนตอนนี้กังวลเรื่องการใช้เวลากว่าทุกสิ่งจะเข้าที่ และสุดท้ายคือกังวลว่าผลจะออกมาแล้วได้รับคอมเม้นในแง่ไหน แต่สุดท้ายคือความเชื่อมั่นและความมั่นใจในฝีมือและคำแนะนำต่างๆ ของคุณหมอ รวมทั้งเอเจนซี่ ซึ่งก็คือ Aigis Thailand ค่ะ”

