หลายๆ คนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการไปดูดวง เช็คคำทำนายว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในปี 2017 สำหรับวงการเวดดิ้งและคนในแวดวงงานแต่งอย่างเราๆ ก็ต้องตามเช็คเหมือนกันค่ะ เพียงแต่เป็นการทำนาย เทรนด์งานแต่ง ที่กำลังจะมาแรงในปีนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันดีกว่าว่า เว็บไซต์ Bridaltweet.com เขารวบรวม 10 คำทำนายเทรนด์งานแต่งอะไรไว้บ้าง

1. ลุคเจ้าสาวแบบธรรมชาติ

ในปีนี้สิ่งที่เขาว่ามาแรงแน่ๆ ก็ต้องเป็นลุคเจ้าสาวแบบสวยธรรมชาติ Make up no Make up หรือเป็นการแต่งหน้าแบบ Everyday Look ที่ดูซอฟท์และนุ่มนวล หรืออาจจะแหวกแนวเป็นลุควินเทจอย่างการกรีดอายส์ไลเนอร์คมๆ แล้วทาปากแดงไปเลยก็ได้

2. ความหรูหราจะกลับมาอีกครั้ง

เทรนด์งานแต่งงานในปีนี้เราคงต้องบอกลากับแฟชั่นงานแต่ง DIY หรืองานแต่งสไตล์รัสติก เพราะเขาว่ากันว่าปีนี้เทรนด์สีขาวและสีทองของความหรูหรามั่งคั่งจะกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้ง เพิ่มความงามอีกนิดด้วยการเติมผ้าลูกไม้เก๋ๆ

3. ชุดเจ้าสาวแบบวินเทจจะป๊อปปูลาร์ที่สุด

ชุดเจ้าสาวที่หลายคนเก็งว่ามาแน่นอนในปีนี้ได้แก่ ชุดเจ้าสาวสไตล์วินเทจประดับด้วยลูกไม้ ว่าที่เจ้าสาวคนไหนอยากลองนำชุดแต่งงานของคุณแม่มารีดีไซน์ใหม่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่บรรเจิดสุดๆ ทรงผมของเจ้าสาวปีนี้จะมาแนวปล่อยยาวสบายๆ ดัดลอนใหญ่ให้ดูมีโวลุ่มเล็กน้อย หรือใครที่อยากเก็บขึ้นไปไม่อยากปล่อยรุงรัง ก็สามารถเกล้าเก็บขึ้นไปแบบหลวม ไม่รวบตึง ปล่อยชายผมปรกหน้าและข้างแก้มบ้างก็จะดี ส่วนฝั่งเจ้าบ่าว ปีนี้ชุดสูทสีเอิร์ทโทนจะมาแรงแซงหน้าสูทดำและกรมท่าแน่นอน ฟันธง!

4. เพื่อนเจ้าสาวจะ Colorful มากกว่าที่เคย

อาจจะบอกได้กลายๆ ว่าในปีนี้เทรนด์สีชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบเหมือนกันทั้งแถบต้องตกกระป๋อง เพราะว่าเราจะเติมสีสันให้กับเหล่าเพื่อนเจ้าสาว รับรองว่าปีนี้เหล่าแก๊งนางฟ้าจะต้องสดใสซาบซ่าส์และไม่ดูจืดชืด

5. ช่อดอกไม้ท้องถิ่นมาแรง

ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาวปี 2017 จะไม่ใช่ช่อดอกไม้แบบเป็นกำๆ อัดแน่นไปด้วยดอกไม้ดอกเล็กๆ เหมือนที่ผ่านๆ มา แต่ในปีนี้หลายคนคิดว่าช่อดอกไม้ที่เป็นที่นิยมจะต้องดูหลวมๆ ใช้ดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ท้องถิ่นดอกใหญ่มามัดรวมกันให้เป็นช่อสวยงาม

6. ตกแต่งดอกไม้บนโต๊ะอาหาร

เรื่องดอกไม้บนโต๊ะอาหารดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่ในปี 2017 นี้ ดอกไม้หรือพืชที่จะนิยมนำมาใช้ตกแต่งบนโต๊ะมักจะได้แก่ดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ท้องถิ่นที่หาได้ง่าย รวมไปถึงพืชอวบน้ำต้นเล็กๆ ก็มักจะถูกนำมาตั้งไว้บนโต๊ะอาหารคู่ไปกับป้ายชื่อแขกเล็กๆ ดูน่ารัก

7. สีเงาๆ วาวๆ จะป๊อปปูลาร์แบบฉุดไม่อยู่

ถึงแม้สีที่ดูคลาสสิกและหรูหราตลอดกาลอย่างสีทอง สีเงิน จะยังไม่ตกเทรนด์ไปไหน แต่ในขณะเดียวกันสีเงาๆ วาวๆ อย่างเช่น สีแชมเปญ สีบรอนซ์ สีทองแดง และสีโรสโกลด์ก็จะกลายมาเป็นสีที่หลายๆ คนเลือกใช้ในงานแต่ของตัวเอง อาจจะเป็นของตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ แต่รับรองว่าจะทำให้งานแต่งดูโรแมนติกมากขึ้น

8. ตัวหนังสือบนยอดเค้กก็มา!

ปกติแล้วบนยอดเค้กแต่งงานมักจะเป็นน้ำตาลปั้นรูปบ่าวสาว แต่ขอบอกว่านั่นมันกำลังจะเอ๊าท์แล้วนะจ๊ะ ปีนี้เทรนด์เค้กแต่งงานมาแรงต้องมียอดเค้กแต่งงานเป็นตัวหนังสือสีทองเก๋ๆ จะออกแบบให้เป็นชื่อบ่าวสาวหรือเลิฟโค้ดความหมายดีๆ สักประโยคก็ดูเจ๋งไม่เหมือนใคร

9. ทริปฮันนีมูนแบบแอดเวนเจอร์

ฉีกกฎการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หวานฉ่ำมาเป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ผสมความสนุกและความตื่นเต้น เพราะว่าบ่าวสาวป้ายแดงในปีนี้มีแนวโน้มเลือกทริปฮันนีมูนกันแบบสุดติ่ง ไม่ใช่แค่การเที่ยวทะเลหรือชมป่าเขาแบบโรแมนติกธรรมดา แต่เป็นการปีนเขา เดินป่า ดำน้ำ ล่องแก่ง และอีกหลากหลายกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเพื่อสร้างความทรงจำแบบสุดติ่งกับคนรัก

10. ชุดเจ้าสาวแสนสง่า

นอกจากเทรนด์ชุดเจ้าสาวแนววินเทจจะมาแรงแล้ว ชุดเจ้าสาวที่ใส่แล้วดูดี งดงาม ให้ลุคคล้ายเจ้าหญิงก็ยังไม่ตกเทรนด์ไปไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดเจ้าสาวปักผ้าลูกไม้ทิ้งชายกระโปรงยาวไปข้างหลังก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ

10 คำทำนายเหล่านี้ WEweddingguide นำมาให้เหล่าว่าที่บ่าวสาวได้พิจารณาและสามารถเก็บไว้ใช้เป็นไอเดียเจ๋งๆ ให้กับงานแต่งตัวเองได้ ส่วนคำทำนายไหนจะมาหรือจะไปมาลองดูไปพร้อมๆ กันตลอดปี 2017 นี้นะคะ

เรื่อง : สนมจาง

เรียบเรียง : www.bridaltweet.com

ภาพ : www.bridaltweet.com, www.coricook.net, www.stylemepretty.com, www.realworldholidays.co.uk, www.curzonhall.com.au